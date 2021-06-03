Умер народный артист Украины Николай Завгородний
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Одессе от осложнений коронавируса скончался народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний. Об этом сообщает пресс-служба театра, передает УНН.
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“У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного большое горе — сегодня, 3 июня, перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена „За заслуги“, народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели ... ”, - говорится в сообщении.
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Детали
Церемония прощания с Николаем Завгородним состоится 5 июня у входа в здание Одесского академического театра музыкальной комедии.
Справка
Завгородний работал в театре более 40 лет. Коллеги называют колоритным, талантливым актером, обладал чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу. Также артист был председателем профсоюзного комитета, защищая права коллектива театра.
Народный артист Украины Николай Завгородний родился в 1953 году. Окончил ГИТИС в 1980 году, после чего начал выступать в Одесском театре музыкальной комедии. Играл в мюзиклах “Игра! Идет игра!” (“Свадьба Кречинского”), “Целуй меня, Кэт!”, “Первая любовь Дон Жуана”, “Летучая мышь”, “Бременские музыканты”, “Приключения Буратино”, “В джазе только девушки”, “Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов”, “Бал в честь короля”, “Тетка Чарлея”, “Сильва” и других.