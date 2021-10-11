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Помер фронтмен гурту “Мертвий Півень” Михайло Барбара

Помер фронтмен гурту “Мертвий Півень” Михайло Барбара

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Помер 49-річний фронтмен гурту “Мертвий Півень” Михайло Барбара. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“11 років Львів прокидався з ним на Флюгерах Львова. А тепер прийшов час прощатись. Помер український музикант Місько Барбара. Світла Пам’ять”, — написав Садовий.

Деталі

Як зазначається у Львівській міській раді, Михайло Барбара народився 21 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом гурту “Мертвий Півень”. У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі “Арабески”. Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко. Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

У ЗМІ повідомляють, що за попередніми даними, Барбара помер через зупинку серця.

Доповнення

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