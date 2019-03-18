Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсури) скончался в субботу в возрасте 81 года. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, который играл с Дейлом, передает УНН.
Как отмечает портал, большую популярность музыканту принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).
За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, неоднократно появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210, 1990-2000) и фильмы "Американский вампир" (An American Vampire Story, 1997).
О причинах смерти Дейла не сообщается. По данным TMZ, музыкант течение жизни имел ряд проблем со здоровьем, в частности он дважды поборол рак, лечился от диабета. Дик Дейл планировал ряд выступлений в мае и летом этого года, отмечает портал.
Как сообщал УНН, на 57-м году умер главный редактор журнала Thrasher Джейк Фелпс.