Помер автор музики до фільму "Кримінальне чтиво"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Гітарист Дік Дейл (справжнє ім’я Річард Ентоні Монсурі) помер в суботу у віці 81 року. Про це в неділю повідомив портал TMZ з посиланням на музиканта Сема Болла, який грав з Дейлом, передає УНН.
Як зазначає портал, велику популярність музикантові приніс сингл Misirlou, який був використаний в початкових титрах фільму Квентіна Тарантіно “Кримінальне чтиво” (Pulp Fiction, 1994).
За роки своєї музичної кар’єри Дейл випустив 11 альбомів, неодноразово з’являвся в телевізійних фільмах, музичних і ток-шоу. Зокрема, він зіграв самого себе в епізоді серіалу “Беверлі-Хіллз 90210” (Beverly Hills, 90210, 1990-2000) та фільми “Американський вампір” (An American Vampire Story, 1997).
Про причини смерті Дейла не повідомляється. За даними TMZ, музикант протягом життя мав ряд проблем зі здоров’ям, зокрема він двічі поборов рак, лікувався від діабету. Дік Дейл планував ряд виступів в травні і влітку цього року, зазначає портал.
Як повідомляв УНН, на 57-му році помер головний редактор журналу Thrasher Джейк Фелпс.