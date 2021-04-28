Умер астронавт, который принимал участие в полете на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Американский астронавт Майкл Коллинз, который принимал участие в лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году, скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила в Twitter его семья, передает УНН.
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"Мы с прискорбием сообщаем, что наш любимый отец и дедушка умер сегодня после храброй борьбы с раком. Он провел свои последние дни спокойно в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.
Контекст
Майкл Коллинз - известный американский астронавт, который совместно с Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином принял участие в лунной миссии 1969 года. В момент, когда Армстронг и Олдрин проводили историческую высадку на поверхность Луны, астронавт Майкл Коллинз остался в командном модуле на орбите спутника.
Астронавты сделали один выход на лунную поверхность, который длился 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, доставленных на Землю.
Коллинз окончил Военную академию США в городе Вест-Пойнт, служил в Военно-воздушных силах страны. Во время службы получил профессию военного летчика.
В 1961 году он закончил подготовку к экстремальным летным испытаниям в школе ВВС США и стал летчиком-испытателем. В 1962 году он вошел в список из 32 кандидатов в астронавты, которые стали финалистами 2-го набора NASA. В октябре 1963 года уже капитан ВВС Майкл Коллинз был зачислен в отряд астронавтов в рамках 3-го набора NASA.
Добавим
В марте сообщалось, что NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет. Членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин. Лунная программа "Артемида" предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии - высадка людей на Луне с помощью космического корабля "Орион".
Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz- Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021