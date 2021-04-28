Помер астронавт, який брав участь в польоті на Місяць

ukru
Ексклюзив
10:51 • 45870 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 79710 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 127385 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 168969 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 249284 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184229 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177456 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188429 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155172 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160282 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 108504 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 107541 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 121426 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 96222 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111169 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 249284 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 199082 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294232 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 289384 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 415917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 7744 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 91981 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 97477 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92844 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111198 перегляди
Актуальне
Помер астронавт, який брав участь в польоті на Місяць

Помер астронавт, який брав участь в польоті на Місяць

Київ • УНН

 • 14736 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Американський астронавт Майкл Коллінз, який брав участь в місячній експедиції корабля "Аполлон-11" в 1969 році, помер на 91-му році життя. Про це повідомила в Twitter його сім'я, інформує УНН.

Цитата

"Ми зі скорботою повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь помер сьогодні після хороброї боротьби з раком. Він провів свої останні дні спокійно в оточенні своєї родини", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Майкл Коллінз - відомий американський астронавт, який спільно з Нілом Армстронгом і Едвіном Олдріном взяв участь в місячній місії 1969 року. У момент, коли Армстронг і Олдрін проводили історичну висадку на поверхню Місяця, астронавт Майкл Коллінз залишився в командному модулі на орбіті супутника.

Астронавти зробили один вихід на місячну поверхню, який тривав 2 години 31 хвилину 40 секунд. Першою людиною, яка ступила на Місяць, став Ніл Армстронг. Астронавти встановили в місці посадки прапор США, розмістили комплект наукових приладів і зібрали 21,55 кг зразків місячного грунту, які були доставлені на Землю.

Коллінз закінчив Військову академію США в місті Вест-Пойнт, служив у Військово-повітряних силах країни. Під час служби отримав професію військового льотчика.

У 1961 році він закінчив підготовку до екстремальних льотних випробувань в школі ВВС США і став льотчиком-випробувачем. У 1962 році він увійшов до списку з 32-х кандидатів в астронавти, які стали фіналістами 2-го набору NASA. У жовтні 1963 року вже капітан ВВС Майкл Коллінз був зарахований до загону астронавтів в рамках 3-го набору NASA.

Додамо

У березні повідомлялося, що NASA планує висадити першу жінку на Місяць в найближчі 10 років. Членами програми "Артеміда", в рамках якої планується місія, будуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок. Місячна програма "Артеміда" передбачає три польоти до Місяця, на третьому етапі планується висадка на природному супутнику Землі. Мета місії - висадка людей на Місяці за допомогою космічного корабля "Оріон".

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz

— Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами