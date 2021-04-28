Помер астронавт, який брав участь в польоті на Місяць

Цитата

"Ми зі скорботою повідомляємо, що наш улюблений батько і дідусь помер сьогодні після хороброї боротьби з раком. Він провів свої останні дні спокійно в оточенні своєї родини", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Майкл Коллінз - відомий американський астронавт, який спільно з Нілом Армстронгом і Едвіном Олдріном взяв участь в місячній місії 1969 року. У момент, коли Армстронг і Олдрін проводили історичну висадку на поверхню Місяця, астронавт Майкл Коллінз залишився в командному модулі на орбіті супутника.

Астронавти зробили один вихід на місячну поверхню, який тривав 2 години 31 хвилину 40 секунд. Першою людиною, яка ступила на Місяць, став Ніл Армстронг. Астронавти встановили в місці посадки прапор США, розмістили комплект наукових приладів і зібрали 21,55 кг зразків місячного грунту, які були доставлені на Землю.

Коллінз закінчив Військову академію США в місті Вест-Пойнт, служив у Військово-повітряних силах країни. Під час служби отримав професію військового льотчика.

У 1961 році він закінчив підготовку до екстремальних льотних випробувань в школі ВВС США і став льотчиком-випробувачем. У 1962 році він увійшов до списку з 32-х кандидатів в астронавти, які стали фіналістами 2-го набору NASA. У жовтні 1963 року вже капітан ВВС Майкл Коллінз був зарахований до загону астронавтів в рамках 3-го набору NASA.

Додамо

У березні повідомлялося, що NASA планує висадити першу жінку на Місяць в найближчі 10 років. Членами програми "Артеміда", в рамках якої планується місія, будуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок. Місячна програма "Артеміда" передбачає три польоти до Місяця, на третьому етапі планується висадка на природному супутнику Землі. Мета місії - висадка людей на Місяці за допомогою космічного корабля "Оріон".

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz