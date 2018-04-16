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Умер актер, сыгравший культового сержанта в "Цельнометаллической оболочке"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Американский актер Р. Ли Эрми, известный широкой публике благодаря культовой роли в фильме “Цельнометаллическая оболочка” (Full Metal Jacket, 1987) Стэнли Кубрика, умер в возрасте 74 лет в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт менеджера исполнителя Билл Роджин.

Как сообщил Роджин, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

“С глубокой скорбью вынужден сообщить вам всем, что Р. Ли Эрми умер утром от осложнений от пневмонии. Всем нам его будет очень не хватать”, — написал менеджер в своем Twitter.

Уроженец штата Канзас вступил в ряды Корпуса морской пехоты США в возрасте 17 лет и прослужил инструктором более одного года во Вьетнаме. После отставки в 1972 году он работал консультантом на съемках картины “Апокалипсис сегодня” (Apocalypse Now, 1979) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В нем Эрми сыграл эпизодическую роль пилота американского вертолета.

В 1987 году Ли Эрме получил широкую известность, сыграв строгого архетипного инструктора новобранцев сержанта Хартмана в культовом фильме “Цельнометаллическая оболочка” С.Кубрика. Сначала, Эрми был только техническому консультантом. Однако режиссер Кубрик взял его на роль Хартмана, после того как Эрми дополнил роль несколькими высказываниями. Кубрик хотел, чтобы его фильм выглядел как можно более реалистичным и позволил Эрми самому составлять диалоги и импровизировать, что для него редкость. Позже Кубрик назвал Эрми отличным исполнителем, которому нужно всего два-три повтора на сцену, также необычно для Кубрика.

Эта работа была отмечена номинацией на “Золотой глобус” за лучшую мужскую роль второго плана.

В целом актерская фильмография насчитывает около шестидесяти фильмов.

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