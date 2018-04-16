Помер актор, який зіграв культового сержанта в "Суцільнометалевій оболонці"

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Київ • УНН

 • 34999 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Американський актор Р. Лі Ермі, відомий широкій публіці за культовою роллю у фільмі “Суцільнометалева оболонка” (Full Metal Jacket, 1987) Стенлі Кубрика, помер у віці 74 років у неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт менеджера виконавця Білл Роджін.

Як повідомив Роджін, причиною смерті стали ускладнення після пневмонії.

“З глибоким сумом змушений повідомити вам всім, що Р. Лі Ермі помер цього ранку від ускладнень від пневмонії. Всім нам буде його дуже не вистачати”, — написав менеджер в своєму Twitter.

Уродженець штату Канзас вступив до лав Корпусу морської піхоти США у віці 17 років і прослужив інструктором більше одного року у В’єтнамі. Після відставки в 1972 році він працював консультантом на зйомках картини “Апокаліпсис сьогодні” (Apocalypse Now, 1979) режисера Френсіса Форда Копполи. У ньому Ермі зіграв епізодичну роль пілота американського вертольота.

У 1987 році Лі Ермей отримав широку популярність, зігравши суворого архетипного інструктора новобранців сержанта Хартмана в культовому фільмі “Суцільнометалева оболонка” С.Кубріка. Спочатку, Ермі був тільки технічному консультантом. Проте режисер Кубрик взяв його на роль Хартмана, після того як Ермі доповнив роль декількома висловлюваннями Кубрик прагнув, щоб його фільм виглядав як можна більш реалістичним і дозволив Ермі самому складати діалоги та імпровізувати, що для нього є рідкістю. Пізніше Кубрик назвав Ермі відмінним виконавцем, якому потрібно всього два-три повтори на сцену, що також незвично для Кубрика.

Ця робота була відзначена номінацією на “Золотий глобус” за кращу чоловічу роль другого плану.

В цілому акторська фільмографія налічує близько шістдесяти фільмів.

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