Умер актер сериала "Секс в большом городе"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блатч, вторая Кэрри Брэдшоу на телесериале “Секс в большом городе”, умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
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“Я очень тебя люблю, папа. Покойся с миром, и я очень рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так много достичь. Я так горжусь тобой”, — написал его сын Нэйтэн Гарсон в Instagram.
Подробности его смерти не разглашаются.
Дополнение
Гарсон снимался в фильмах “Секс в большом городе” и “Секс в большом городе 2”, а также в будущем сериале для HBO Max под названием “И просто так”. Он также сыграл Моззи, мошенника в телевизионном шоу “Белый воротник”, а также неоднократно исполнял роли в “NYPD Blue”, “Hawaii Five-0” и “Supergirl”.
Напомним
Умер Арт Метран, комик, сыгравший шутки как роль полицейского Эрни Маузер во второй и третьей частях фильма “Полицейская академия”.