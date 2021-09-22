Помер актор серіалу “Секс у великому місті”

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“Я дуже тебе люблю, тату. Спочивай з миром, і я дуже радий, що ти поділився зі мною усіма своїми пригодами і зумів так багато досягти. Я так пишаюся тобою”, — написав його син Нейтен Гарсон в Instagram.

Подробиці його смерті не розголошуються.

Доповнення

Гарсон знімався у фільмах “Секс у великому місті” та “Секс у великому місті 2”, а також у майбутньому серіалі для HBO Max під назвою “І просто так”. Він також зіграв Моззі, шахрая у телевізійному шоу “Білий комір”, а також неодноразово виконував ролі в "NYPD Blue",“Hawaii Five-0 “та” Supergirl“.

Нагадаємо

Помер Арт Метрано, комік, який зіграв жарти як роль поліцейського Ерні Маузер у другій та третій частинах фільму “Поліцейська академія”.