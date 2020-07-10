Оранжевый уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Для запада Украины обнародовали предупреждение об ухудшении погодных условий 11-12 июля - в частности, в Карпатском регионе ожидается оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый); 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - указали в ведомстве.
Напомним, после паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, остается подтопленным один населенный пункт на Буковине.
Добавим, Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений.