Євросоюз надав термінову допомогу Україні для подолання наслідків повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Європейський Союз надав термінову допомогу для подолання наслідків повеней на заході України. Про це інформує пресслужба представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“У відповідь на одну з найбільш руйнівних за останні 50 років повеней на заході Україні, в результаті якої кілька людей загинуло і були пошкоджені сотні будинків, чотири держави-члени ЄС, а саме Швеція, Італія, Данія та Словаччина, надали Україні термінову допомогу для ліквідації наслідків паводку та запобігання подальшим руйнуванням”, — повідомили дипломати.
Зазначається, що транспортування допомоги координували і співфінансували у межах Механізму цивільного захисту ЄС.
“Ресурси цивільного захисту в останні місяці перебували на межі. Проте Європейський Союз дотримав своє зобов’язання надати допомогу у разі стихійного лиха. Я щиро вдячний чотирьом державам-членам ЄС, які продемонстрували свою солідарність з Україною, надавши негайну відповідь”, — зазначив Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.
Так, 25 червня органи влади України звернулися із запитом щодо надання допомоги в межах Механізму цивільного захисту ЄС.
“Станом на 6 липня надано таку допомогу:
— Швеція направила технічних експертів, протипаводкові бар’єри і шланги для відкачування води.
— Літаком з Італії доставлено насосне устаткування, засоби індивідуального захисту, бензопили, генератори та намети для постраждалого населення.
— Данія надіслала рятувальні шоломи, обладнані лампами, а також рятувальні троси і дрони.
— Словаччина надала намети, насосне устаткування, генератори, освітлювальне обладнання, бензопили та дерев’яні піддони”, — зазначили в представництві.
Крім того, повідомляється, що Єврокомісія надає картографічні послуги в постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus.
Як повідомляв УНН, Київ звернувся до ЄС з проханням про надання допомоги в ліквідації наслідків повені в західних регіонах України.
Раніше у ЄС заявили, що продовжують мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв’язку з повенями на заході.