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Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Евросоюз предоставил срочную помощь Украине для преодоления последствий наводнений

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Европейский Союз предоставил срочную помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"В ответ на одно из самых разрушительных за последние 50 лет наводнений на западе Украины, в результате которого несколько человек погибли и были повреждены сотни домов, четыре государства-члены ЕС, а именно Швеция, Италия, Дания и Словакия, предоставили Украине срочную помощь для ликвидации последствий паводка и предотвращения дальнейших разрушений", - сообщили дипломаты.

Отмечается, что транспортировку помощи координировали и софинансировали в пределах Механизма гражданской защиты ЕС.

"Ресурсы гражданской защиты в последние месяцы находились на пределе. Однако Европейский Союз сдержал свое обязательство оказать помощь в случае стихийных бедствий. Я искренне благодарен четырем государствам-членам ЕС, которые продемонстрировали свою солидарность с Украиной, предоставив немедленный ответ", - отметил Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Так, 25 июня органы власти Украины обратились с запросом о предоставлении помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"По состоянию на 6 июля предоставлена такая помощь:
- Швеция направила технических экспертов, противопаводковые барьеры и шланги для откачки воды.
- Самолетом из Италии доставлено насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, генераторы и палатки для пострадавшего населения.
- Дания направила спасательные шлемы, оборудованные лампами, а также спасательные тросы и дроны.
- Словакия предоставила палатки, насосное оборудование, генераторы, осветительное оборудование, бензопилы и деревянные поддоны", - отметили в представительстве.

Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Как сообщал УНН, Киев обратился к ЕС с просьбой о предоставлении помощи в ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

Ранее в ЕС заявили, что продолжают мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе.

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