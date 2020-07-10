Помаранчевий рівень небезпеки: українців попередили про негоду у Карпатах

"За даними Укргідрометцентру, 11 липня у більшості західних областей вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий); 12 липня значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, після паводків, які обрушилися на захід України наприкінці червня, залишається підтопленим один населений пункт на Буковині.

Додамо, Євросоюз надав термінову допомогу Україні для подолання наслідків повеней.