Пользователи Google Drive сообщили, что их загруженные файлы исчезли из облачного хранилища без предупреждения

Несколько пользователей Google Диска обратились на форум службы поддержки Google с сообщением, что их файлы полностью исчезли из облачного сервиса. Компания признала эту проблему сегодня в новой теме поддержки сообщества Google, объяснив, что это касается "ограниченной подгруппы" пользователей Google Диска для десктопных приложений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на технологический сайт The Register.

Детали

Пользователи Google Диска сообщают о таинственном исчезновении файлов с сервиса, утверждая, что бесцеремонно исчезли файлы, которые находились в облачном сервисе шесть или более месяцев.

В частности, один из пользователей объяснил, что вошел на Google Диск и увидел, что все осталось так, как было в мае 2023 года. Проблема не утихает уже несколько дней, но Google заявляет, что расследует отчеты пользователей Google Drive, - сегодня компания признала проблему, объяснив, что она касается "ограниченного подмножества" Google Drive для пользователей настольных приложений. Google отмечает, что это проблема синхронизации для настольных версий Google Диска от 84.0.0.0.0 до 84.0.4.0.

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Как сообщает The Register, пользователь, который потерял все свои данные Google Диска с мая, был проведен компанией через процесс восстановления данных, включая попытку резервного копирования и восстановления папки DriveFS, но пока безуспешно.

Сейчас в цепочке 192 пользователя, которые нажали кнопку "У меня тот же вопрос", и несколько панических комментаторов с очень похожими проблемами.

Тем временем, член команды Google Drive по имени Saitej опубликовал предупреждение, в котором призвал пользователей не нажимать кнопку "отключить учетную запись учетную запись" в Google Drive для настольных компьютеров. Он также предостерег от удаления или перемещения папки с данными программы, в которой она находится: Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Saitej также рекомендует пользователям сделать резервную копию папки приложения в другом месте, на всякий случай.

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