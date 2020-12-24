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Охота на ведьм: Трамп помиловал Манафорта и Стоуна

Киев • УНН

 • 15031 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Дональд Трамп в среду полностью помиловал экс-руководителя своей предвыборной кампании Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, фигурантов длительного расследования вмешательства в американские выборы России. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Охота на ведьм: Трамп помиловал Манафорта и Стоуна

“Президент Трамп полностью помиловал Пола Манафорта, исходя из осуждений, которые велись в ходе расследования специального советника Мюллера, которое основывалось на российской подделке. Господин Манафорт уже провел два года в тюрьме, включая определенный промежуток времени в одиночной камере... Господин Манафорт пережил годы несправедливого обращения и является одной из самых выдающихся жертв того, что, как оказалось, было самой большой охотой на ведьм в истории Америки”, — говорится в сообщении.

Это вторая волна помилований, которую Трамп выдал за два дня. Всего в среду Трамп полностью помиловал 26 человек и заменил часть или все приговоры еще трем лицам.

Перед окончанием своего срока президент США теперь полностью помиловал четырех основных фигурантов расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Напомним, кроме Манафорта и Стоуна, Трамп помиловал экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника Джорджа Пападопулоса.

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