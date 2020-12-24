Полювання на відьом: Трамп помилував Манафорта та Стоуна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Дональд Трамп у середу повністю помилував екскерівника своєї передвиборчої кампанії Пола Манафорта та колишнього радника Роджера Стоуна, фігурантів тривалого розслідування втручання в американські вибори Росії. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН.
“Президент Трамп повністю помилував Пола Манафорта, виходячи із засуджень, які велись в ході розслідування спеціального радника Мюллера, яке ґрунтувалося на російській підробці. Пан Манафорт вже провів два роки у в’язниці, включаючи певний проміжок часу в одиночній камері... Пан Манафорт пережив роки несправедливого поводження і є однією з найвидатніших жертв того, що, як виявилося, було найбільшим полюванням на відьом в історії Америки”, — йдеться в повідомленні.
Це друга хвиля помилувань, яку Трамп видав за два дні. Загалом у середу Трамп повністю помилував 26 осіб і замінив частину або всі вироки ще трьом особам.
Перед закінченням свого терміну президент США тепер повністю помилував чотирьох основних фігурантів розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентську кампанію 2016 року.
Нагадаємо, окрім Манафорта і Стоуна, Трамп помилував ексрадника з питань національної безпеки Майкла Флінна і ексрадника Джорджа Пападопулоса.