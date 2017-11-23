Поляки стали чаще выбирать Трускавец для оздоровления

В частности, в очередях на санаторное лечение в Польше могут ждать больше 20 тыс. человек, иногда, время ожидания составляет 18-20 месяцев.

"Всего в нашей очереди на санаторное лечение ждут 28154 человека. Время ожидания зависит от количества скерувань и количества закупленных путевок в данном году. В случае взрослых лиц он составляет от 18 до 20 месяцев, если речь идет об оздоровительных санатории, и от 7 до 8 месяцев, если речь идет о больнице", - рассказал Малгожата Бартошек из Люблинского отдела Национального фонда здоровья.

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В дополнение, такое пребывание в польских санаториях в рамках Национального фонда здоровья бесплатно. С учетом всех оплат трехнедельное лечение может стоить более 1 тыс. злотых, то есть не менее 250 евро.

Польский Фонд не оплачивает проезда пациента туда и обратно, а также проживание опекуна человека с ограниченными возможностями и ребенка. Более того, такие лица не могут выбирать удобный для себя срок и вынуждены соглашаться на то, что им предложит фонд.

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Именно поэтому все больше поляков отправляется в украинские санатории, в частности в Трускавец.

"Я выбрал Трускавец по нескольким причинам. Не должен ждать два года. Резервирую удобный для себя срок в гостинице, сажусь в автобус и еду сюда. Хорошие условия, отличный уход, ну и цены! Восьмидневное пребывание вместе с дорогой стоило мне 1200 злотых. И в эту сумму входит проживание, питание и медицинские процедуры на месте. В Польше, если бы я решил заплатить всю сумму за путевку, это стоило бы более 2000", - рассказал пациент из Польши Кшиштоф.