Поляки стали частіше обирати Трускавець для оздоровлення

Зокрема, у чергах на санаторне лікування у Польщі можуть чекати більше 20 тисяч осіб, іноді, час очікування складає 18-20 місяців.

“Загалом у нашій черзі на санаторне лікування чекають 28154 людини. Час очікування залежить від кількості скерувань і кількості закуплених путівок у даному році. У випадку дорослих осіб він складає від 18 до 20 місяців, якщо йдеться про оздоровчі санаторії, та від 7 до 8 місяців, якщо йдеться про лікарні”, — розповів Малґожата Бартошек з Люблінського відділу Національного фонду здоров’я.

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На додаток, таке перебування у польських санаторіях в рамках Національного фонду здоров’я небезкоштовне. З урахуванням всіх оплат тритижневе лікування може коштувати понад 1 тис. злотих, тобто не менше 250 євро.

Польський Фонд не оплачує проїзду пацієнта туди й назад, а також проживання опікуна людини з обмеженими можливостями і дитини. Більше того, такі особи не можуть вибирати зручного для себе терміну і змушені згоджуватися на те, що їм запропонує фонд.

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Саме тому дедалі більше поляків вирушає до українських оздоровниць, зокрема до Трускавця.

“Я вибрав Трускавець з кількох причин. Не мушу чекати два роки. Резервую зручний для себе термін у готелі, сідаю до автобуса і їду сюди. Добрі умови, чудовий догляд, ну й ціни! Восьмиденне перебування разом з дорогою коштувало мені 1200 злотих. І в цю суму входить проживання, харчування і медичні процедури на місці. У Польщі, якби я вирішив заплатити всю суму за путівку, це коштувало би понад 2000,” - розповів пацієнт з Польщі Кшиштоф.