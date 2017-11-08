Поляк Станчак вместо президента избран вице-президентом "Укртрансгаза"

Согласно решению НАК, П.Станчак избран членом правления и вице-президентом "Укртрансгаза". Также с ним был утвержден контракт сроком на 1 год.

Согласно решению, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уполномочен подписать контракт с П.Станчаком, но после получения разрешения на использование труда иностранца.

Как удалось узнать УНН, пока от Службы безопасности Украины не были даны ответы о допуск гражданина Польши к руководству "Укртрансгаза".

Напомним, 21 августа 2017 П.Станчак решением "Нафтогаза" был избран президентом "Укртрансгаза". 22 сентября глава "Нафтогаза" А.Коболев сообщал, что СБУ еще не согласовала кандидатуру Станчака на пост президента.