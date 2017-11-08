Поляк Станчак вместо президента избран вице-президентом "Укртрансгаза"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52509 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120196 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104383 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107106 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105926 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97138 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104604 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102308 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Поляк Станчак вместо президента избран вице-президентом "Укртрансгаза"

Поляк Станчак вместо президента избран вице-президентом "Укртрансгаза"

Киев  •  УНН

 • 10907 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решением НАК "Нафтогаз Украины" поляк Павел Юзеф Станчак избран членом правления и вице-президентом ОАО "Укртрансгаз" сроком на 1 год. Об этом говорится в решении "Нафтогаза" от 6 ноября 2017 года, которым располагает УНН.

Согласно решению НАК, П.Станчак избран членом правления и вице-президентом "Укртрансгаза". Также с ним был утвержден контракт сроком на 1 год.

Согласно решению, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уполномочен подписать контракт с П.Станчаком, но после получения разрешения на использование труда иностранца.

Как удалось узнать УНН, пока от Службы безопасности Украины не были даны ответы о допуск гражданина Польши к руководству "Укртрансгаза".

Напомним, 21 августа 2017 П.Станчак решением "Нафтогаза" был избран президентом "Укртрансгаза". 22 сентября глава "Нафтогаза" А.Коболев сообщал, что СБУ еще не согласовала кандидатуру Станчака на пост президента.

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