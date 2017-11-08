Поляк Станчак вместо президента избран вице-президентом "Укртрансгаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решением НАК "Нафтогаз Украины" поляк Павел Юзеф Станчак избран членом правления и вице-президентом ОАО "Укртрансгаз" сроком на 1 год. Об этом говорится в решении "Нафтогаза" от 6 ноября 2017 года, которым располагает УНН.
Согласно решению НАК, П.Станчак избран членом правления и вице-президентом "Укртрансгаза". Также с ним был утвержден контракт сроком на 1 год.
Согласно решению, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уполномочен подписать контракт с П.Станчаком, но после получения разрешения на использование труда иностранца.
Как удалось узнать УНН, пока от Службы безопасности Украины не были даны ответы о допуск гражданина Польши к руководству "Укртрансгаза".
Напомним, 21 августа 2017 П.Станчак решением "Нафтогаза" был избран президентом "Укртрансгаза". 22 сентября глава "Нафтогаза" А.Коболев сообщал, что СБУ еще не согласовала кандидатуру Станчака на пост президента.