Поляка Станчака замість президента обрано віце-президентом “Укртрансгазу”

Згідно з рішенням НАК, П.Станчака обрано членом правління та віце-президентом “Укртрансгазу”. Також з ним було затверджено контракт терміном на 1 рік.

Згідно з рішенням, голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва уповноважено підписати контракт з П.Станчаком, але після отримання дозволу на застосування праці іноземця.

Як вдалося дізнатися УНН, поки що від Служби безпеки України не було надано відповіді щодо допуску громадянина Польщі до керівництва “Укртрансгазу”.

Нагадаємо, 21 серпня 2017 року П.Станчака рішенням “Нафтогазу” було обрано президентом “Укртрансгазу”. 22 вересня голова “Нафтогазу” А.Коболєв повідомляв, що СБУ ще не узгодила кандидатуру Станчака на посаду президента.