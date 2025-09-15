Поляк, угнавший автомобиль семьи премьер-министра Туска, получил обвинения

$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 17182 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 39180 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 64540 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 99590 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 82959 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 82233 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 45434 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 83251 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73939 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40707 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Популярные новости
Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон14 сентября, 19:02 • 11451 просмотра
Трамп: я не нравлюсь умным людям14 сентября, 20:03 • 3598 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу23:13 • 4340 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto00:48 • 5302 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры01:55 • 6874 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 87706 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 59903 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 56704 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 83259 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 53619 просмотра
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 18132 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 25259 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 73944 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 57721 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 106292 просмотра
Поляк, угнавший автомобиль семьи премьер-министра Туска, получил обвинения

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Польские правоохранители обвинили 41-летнего жителя Сопота в угоне автомобиля семьи Дональда Туска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поляк, угнавший автомобиль семьи премьер-министра Туска, получил обвинения

Польские правоохранители предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подозреваемым в краже со взломом признан 41-летний житель Сопота.

Мужчина отказался давать показания и не признал себя виновным. Помимо обвинения в краже со взломом, следователи также обвинили его в незаконном присвоении свидетельства о регистрации транспортного средства и подделке идентификационных знаков, в частности номерных знаков автомобилей.

- говорится в сообщении.

Указывается, что подозреваемый уже был судим ранее, но пока ему не предъявлено обвинение в рецидиве. Согласно польскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Контекст

Подозреваемый был задержан в аэропорту Гданьска 13 сентября, он планировал вылететь в Болгарию. Во время задержания мужчина не оказывал сопротивления. Угнанный автомобиль Lexus, принадлежащий семье Туска, был найден несколько дней назад.

Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу12.09.25, 00:11 • 3776 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Гданьск
Дональд Туск
Польша