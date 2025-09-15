Поляк, угнавший автомобиль семьи премьер-министра Туска, получил обвинения

Польские правоохранители предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подозреваемым в краже со взломом признан 41-летний житель Сопота.

Мужчина отказался давать показания и не признал себя виновным. Помимо обвинения в краже со взломом, следователи также обвинили его в незаконном присвоении свидетельства о регистрации транспортного средства и подделке идентификационных знаков, в частности номерных знаков автомобилей. - говорится в сообщении.

Указывается, что подозреваемый уже был судим ранее, но пока ему не предъявлено обвинение в рецидиве. Согласно польскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Контекст

Подозреваемый был задержан в аэропорту Гданьска 13 сентября, он планировал вылететь в Болгарию. Во время задержания мужчина не оказывал сопротивления. Угнанный автомобиль Lexus, принадлежащий семье Туска, был найден несколько дней назад.

