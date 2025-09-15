Поляк, що викрав авто родини прем'єр-міністра Туска, отримав звинувачення

$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 17389 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 39650 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 64800 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 99862 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 83183 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 82333 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45498 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 83432 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 74024 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40732 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Трамп: я не подобаюсь розумним людям14 вересня, 20:03
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки00:48
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори01:55
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 87934 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 60140 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 56877 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 83432 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 53777 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Брін
Лев XIV
Україна
Польща
Державний кордон України
Німеччина
Велика Британія
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 18217 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 25325 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 74024 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 57772 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 106347 перегляди
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Поляк, що викрав авто родини прем'єр-міністра Туска, отримав звинувачення

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Польські правоохоронці звинуватили 41-річного жителя Сопота у викраденні автомобіля родини Дональда Туска. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поляк, що викрав авто родини прем'єр-міністра Туска, отримав звинувачення

Польскі правоохоронці висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем’єр-міністра країни Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що підозрюваним у крадіжці з проникненням визнано 41-річного жителя Сопота.

Чоловік відмовився свідчити та не визнав себе винним. Окрім звинувачення у крадіжці зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці ідентифікаційних знаків, зокрема номерних знаків автомобілів.

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що підозрюваний уже був судимий раніше, але наразі йому не висунуто звинувачення у рецидиві. Згідно з польським законодавством, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Контекст

Підозрюваного було затримано в аеропорту Гданська 13 вересня, він планував вилетіти до Болгарії. Під час затримання чоловік не чинив опору. Викрадений автомобіль Lexus, що належить родині Туска був знайдений кілька днів тому.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу12.09.25, 00:11 • 3776 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Гданськ
Дональд Туск
Польща