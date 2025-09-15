Поляк, що викрав авто родини прем'єр-міністра Туска, отримав звинувачення

Польскі правоохоронці висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем’єр-міністра країни Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.

Зазначається, що підозрюваним у крадіжці з проникненням визнано 41-річного жителя Сопота.

Чоловік відмовився свідчити та не визнав себе винним. Окрім звинувачення у крадіжці зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці ідентифікаційних знаків, зокрема номерних знаків автомобілів.