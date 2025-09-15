Поляк, що викрав авто родини прем'єр-міністра Туска, отримав звинувачення
Польські правоохоронці звинуватили 41-річного жителя Сопота у викраденні автомобіля родини Дональда Туска. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Польскі правоохоронці висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у викраденні автомобіля родини прем’єр-міністра країни Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що підозрюваним у крадіжці з проникненням визнано 41-річного жителя Сопота.
Чоловік відмовився свідчити та не визнав себе винним. Окрім звинувачення у крадіжці зі зломом, слідчі також звинуватили його у незаконному привласненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підробці ідентифікаційних знаків, зокрема номерних знаків автомобілів.
Вказується, що підозрюваний уже був судимий раніше, але наразі йому не висунуто звинувачення у рецидиві. Згідно з польським законодавством, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Контекст
Підозрюваного було затримано в аеропорту Гданська 13 вересня, він планував вилетіти до Болгарії. Під час затримання чоловік не чинив опору. Викрадений автомобіль Lexus, що належить родині Туска був знайдений кілька днів тому.
