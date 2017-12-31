Поляк пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

"Очередной случай вывоза из Украины в Польшу более 13 кг драгоценного камня не допустили вчера в пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ровенский суд арестовал партию янтаря стоимостью 16 млн гривен

Как отмечается, янтарь автомобилем "Тойота", польской регистрации, вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор".

Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения, под запасным колесом и в дугах бампера, было найдено 13,3 кг обработанного камня янтаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец пытался вывезти в Китай через аэропорт "Борисполь" 10 кг янтаря

Обнаруженный янтарь отправлено на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъят в установленном порядке.