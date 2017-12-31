Поляк намагався вивезти із України 13 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Львівській області затримано громадянина Польщі, який намагався вивезти до дому понад 13 кг бурштину. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, передає УНН.
“Черговий випадок вивезення з України до Польщі понад 13 кг коштовного каменю не допустили учора в пункті пропуску „Грушів“ прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, бурштин автомобілем “Тойота”, польської реєстрації, вивозив громадянин Польщі, який для перетину кордону обрав смугу руху “зелений коридор”.
Прикордонники ініціювали проведення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу, у ході якого в конструктивних особливостях автомобіля, а саме — в боковій обшивці багажного відділення, під запасним колесом та в дугах бамперу, було знайдено 13,3 кг обробленого каміння бурштину.
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Виявлений бурштин відправлено на експертну оцінку. Автомобіль, як засіб незаконного переміщення товарів, вилучено встановленим порядком.