Полторак считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет согласован в ближайшее время

"Я думаю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Идет обсуждение и в Верховной Раде, и с другими специалистами. После завершения обсуждения оно будет принято", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему законопроект о реинтеграции Донбасса до сих пор не могут согласовать.

Напомним, как сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом в первом чтении еще требует консультаций по определенным вопросам.