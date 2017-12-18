Полторак вважає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде погоджений найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр оборони України Ситепан Полторак вважає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу може бути погоджений найближчим часом. Про це він сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що це питання буде вирішено у найближчий час. Іде обговорення й у Верховній Раді, й іншими спеціалістами. Після завершення обговорення воно буде прийнято", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чому законопроект про реінтеграцію Донбасу досі не можуть погодити.
Нагадаємо, як повідомила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, законопроект про реінтеграцію Донбасу, прийнятий парламентом в першому читанні ще вимагає консультацій з певних питань.