Полторак в Хельсинки обсудил привлечение Финляндии к миротворческой миссии на Донбассе

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во вторник 27 февраля в Финляндии состоялась встреча министров обороны Украины и Финляндии Степана Полторак и Юсси Ниинистьо, во время которой стороны обсудили возможности привлечения сил обороны Финляндии к миротворческой миссии ООН на востоке Украины, если будет принято соответствующее решение о формировании и применения такого контингента. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины, передает УНН.