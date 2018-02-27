Полторак в Хельсинки обсудил привлечение Финляндии к миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во вторник 27 февраля в Финляндии состоялась встреча министров обороны Украины и Финляндии Степана Полторак и Юсси Ниинистьо, во время которой стороны обсудили возможности привлечения сил обороны Финляндии к миротворческой миссии ООН на востоке Украины, если будет принято соответствующее решение о формировании и применения такого контингента. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины, передает УНН.
“Для нас важна поддержка по урегулированию конфликта на востоке страны, в том числе путем возможного привлечения сил и средств Сил обороны Финляндии в миротворческой миссии ООН в Украине”, — подчеркнул министр обороны Украины.
Он рассказал о видении Украины такой миссии на Донбассе.
“Прежде всего, такая миссия должна работать в соответствии с существующими правилами и нормами международного права на всей оккупированной территории, а не только на линии соприкосновения сторон, — заявил С.Полторак.
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Он подчеркнул, что из оккупированной территории необходимо обязательно вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные войска Российской Федерации. Неконтролируемый участок российско-украинской границы должен перейти под контроль миротворческой миссии ООН, как и районы отвода тяжелого вооружения и техники.
“Мы категорически против участия в этой миссии представителей Российской Федерации, потому что не может агрессор и миротворец сочетаться в одном лице”, — добавил украинский министр.
Кроме того, стороны обсудили безопасность в Украине и мире, реформирование украинского оборонного ведомства и углубление двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами стран.
Также во время встречи обсуждались вопросы продолжения сотрудничества в сфере военного образования и науки, профессиональной подготовки, сотрудничества в военно-медицинской сфере, начало сотрудничества в сфере кибернетической безопасности.
Главы оборонных ведомств обсудили возможность обмена опытом по вопросам организации территориальной обороны, проведение мобилизационных мероприятий.
Как сообщал УНН, Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.