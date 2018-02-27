Полторак у Хельсінкі обговорив залучення Фінляндії до миротворчої місії на Донбасі

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У вівторок 27 лютого у Фінляндії відбулася зустріч міністрів оборони України та Фінляндії Степана Полторака та Юссі Нііністьо, під час якої відбулося обговорення можливості залучення сил оборони Фінляндії до миротворчої місії ООН на сході України, якщо буде ухвалено відповідне рішення про формування та застосування такого контингенту. Про це йдеться на офіційному сайті міноборони України, передає УНН.