Полторак у Хельсінкі обговорив залучення Фінляндії до миротворчої місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У вівторок 27 лютого у Фінляндії відбулася зустріч міністрів оборони України та Фінляндії Степана Полторака та Юссі Нііністьо, під час якої відбулося обговорення можливості залучення сил оборони Фінляндії до миротворчої місії ООН на сході України, якщо буде ухвалено відповідне рішення про формування та застосування такого контингенту. Про це йдеться на офіційному сайті міноборони України, передає УНН.
“Для нас важлива підтримка щодо врегулювання конфлікту на сході країни, в тому числі шляхом можливого залучення сил та засобів Сил оборони Фінляндії до миротворчої Місії ООН в Україні”, — підкреслив міністр оборони України.
Він розповів про бачення України такої місії на Донбасі.
"Передусім, така місія повинна працювати відповідно до існуючих правил і норм міжнародного права на всій окупованій території, а не тільки на лінії зіткнення сторін, — заявив С.Полторак.
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Він підкреслив, що з окупованої території необхідно обов’язково вивести всі незаконні збройні формування та регулярні війська Російської Федерації. Неконтрольована ділянка українсько-російського кордону повинна перейти під контроль миротворчої місії ООН, як і райони відведення важкого озброєння й техніки.
"Ми категорично проти участі в цій місії представників Російської Федерації, бо не може агресор і миротворець поєднуватися в одному обличчі, — додав український міністр.
Крім того, сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, реформування українського оборонного відомства та поглиблення двостороннього співробітництва між оборонними відомствами країн.
Також під час зустрічі обговорювалися питання продовження співпраці у сфері військової освіти та науки, професійної підготовки, співробітництва у військово-медичній сфері, започаткування співробітництва у сфері кібернетичної безпеки.
Глави оборонних відомств обговорили можливість обміну досвідом з питань організації територіальної оборони, проведення мобілізаційних заходів.
Як повідомляв УНН, Фінляндія заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.