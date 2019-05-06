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Полторак рассказал о начале масштабной модернизации самолетов

Полторак рассказал о начале масштабной модернизации самолетов

Киев  •  УНН

 • 8181 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство обороны Украины проводит полную модернизацию одного из типа самолетов для того, чтобы он отвечал требованиям НАТО. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак рассказал во время брифинга в Харькове, передает корреспондент УНН.

"Масштабной модернизации одного из типа самолетов, где мы проводим полную модернизацию самолета, для того чтобы он отвечал требованиям НАТО. На первом этапе мы ремонтировали, затем частично модернизировали, сейчас мы приступили к полной модернизации самолета. Мы планируем третий этап начать в конце года. Мы сейчас завершаем процедуры с нашими партнерами, в частности из-за рубежа, которые имеют новейшие технологии. После их завершения мы планируем приступить к модернизации самолетов", - сказал Полторак.

По его словам, модернизация проводится и сейчас, начиная от учебных самолетов, которые предоставят возможность курсантам на учебном самолете, выполнять задания и работать в кабине других типов самолетов.

"Мы проводим модернизацию разведывательных самолетов сейчас. Это огромная работа и это результат длительной предварительной работы ученых, практиков... Например, Львовский авторемонтный завод за 5 лет отремонтировал и модернизировал более 30 самолетов МИ-29", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Полторак заявил, что Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил.

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