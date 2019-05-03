Україна виходить на новий етап модернізації літаків для Збройних сил - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна виходить на новий етап модернізації літаків для Збройних сил. Сьогодні в Україні не тільки ремонтують літаки, але навчилися проводити їхню модернізацію за рахунок власних комплектуючих. Про це сьогодні, 3 травня, під час перебування на Львівському Державному авіаційно-ремонтному заводі, який входить до складу Державного концерну "Укроборонпром" заявив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на повідомлення Міноборони.
"Ми виходимо на новий етап модернізації літаків для ЗС України", — сказав Полторак.
Під час спілкування з колективом підприємства глава оборонного відомства підкреслив, що завод зробив значні кроки вперед у своєму розвитку.
"За останні роки ви відремонтували та провели часткову модернізацію майже 30 літаків для Збройних сил України. Зараз ми не тільки ремонтуємо наші літаки, ми навчилися проводити модернізацію за рахунок наших комплектуючих — це дуже важливий елемент у підвищенні бойових спроможностей Повітряних сил. І сьогодні завод працює саме в такому режимі — ремонт і модернізація з комплектуючих, які виготовляються в Україні", — зазначив Міністр оборони.
Він додав, що на сьогодні Україна вийшла на фінішній етап домовленостей щодо проведення повної модернізації літаків за допомогою іноземних партнерів на базі Львівського Державного авіаційно-ремонтного заводу.
"Наразі ми працюємо над тим, аби до кінця визначитися з пріоритетами та необхідними обсягами робіт щодо проведення модернізації. І з початку наступного року приступимо до цієї роботи, в мене жодних сумнівів немає", — підкреслив Полторак.
Як повідомляв УНН, раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.