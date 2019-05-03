Україна виходить на новий етап модернізації літаків для Збройних сил - Полторак

"Ми виходимо на новий етап модернізації літаків для ЗС України", — сказав Полторак.



Під час спілкування з колективом підприємства глава оборонного відомства підкреслив, що завод зробив значні кроки вперед у своєму розвитку.



"За останні роки ви відремонтували та провели часткову модернізацію майже 30 літаків для Збройних сил України. Зараз ми не тільки ремонтуємо наші літаки, ми навчилися проводити модернізацію за рахунок наших комплектуючих — це дуже важливий елемент у підвищенні бойових спроможностей Повітряних сил. І сьогодні завод працює саме в такому режимі — ремонт і модернізація з комплектуючих, які виготовляються в Україні", — зазначив Міністр оборони.



Він додав, що на сьогодні Україна вийшла на фінішній етап домовленостей щодо проведення повної модернізації літаків за допомогою іноземних партнерів на базі Львівського Державного авіаційно-ремонтного заводу.



"Наразі ми працюємо над тим, аби до кінця визначитися з пріоритетами та необхідними обсягами робіт щодо проведення модернізації. І з початку наступного року приступимо до цієї роботи, в мене жодних сумнівів немає", — підкреслив Полторак.



Як повідомляв УНН, раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.