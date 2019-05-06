Полторак розповів про початок масштабної модернізації літаків

“Масштабну модернізацію одного з типу літаків, де ми проводимо повну модернізацію літака, для того щоб він відповідав вимогам НАТО. На першому етапі ми ремонтували, потім частково модернізували, зараз ми приступили до повної модернізації літака. Ми плануємо третій етап почати в кінці року. Ми зараз завершуємо процедури з нашими партнерами, зокрема з-за кордону, які мають новітні технології. Після їх завершення ми плануємо приступити до модернізації літаків”, — сказав Полторак.

З його слів, модернізація проводиться і зараз, починаючи від навчальних літаків, які нададуть можливість курсантам на навчальному літаку, виконувати завдання і працювати в кабіні інших типів літаків.

“Ми проводимо модернізацію розвідувальних літаків зараз. Це величезна робота і це результат тривалої попередньої роботи науковців, практиків... Для прикладу, Львівський авторемонтний завод за 5 років відремонтував і модернізував більше 30 літаків МІ-29”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Полторак заявив, що Україна виходить на новий етап модернізації літаків для Збройних сил.



