Полторак объяснил, почему РФ решила вывести своих офицеров с СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Выход России из СЦКК имеет целью обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил перед заседанием Кабинета Министров Украины Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"После вывода мы увидели истинное лицо, почему Россия приняла такое решение - для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня", - сказал министр обороны.
Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины готовы к изменении ситуации.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из Совместного центра по контролю и координации 19 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Отмечается, что деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украины биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.