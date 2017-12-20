Полторак пояснив, чому РФ вирішила вивести своїх офіцерів із СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вихід Росії з СЦКК має на меті обвинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомив перед засіданням Кабінету Міністрів України Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія прийняла таке рішення — для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню, хоча в принципі вони цього лише чекають і самі порушують режим припинення вогню, — сказав Міністр оборони.
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак наголосив, що Збройні сили України готові до зміни ситуації.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі Спільного центру з контролю і координації 19 грудня. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ. Зазначається, що діяльність представництва РФ в СЦКК неможлива при введенні України біометричного контролю, повідомив керівник представництва ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергій Костарєв, який разом з російською групою офіцерів повернувся в РФ.