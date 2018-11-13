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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106855 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113747 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151378 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145615 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137002 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128471 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171995 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Полторак: должности командиров арсеналов занимать никто не хочет

Киев  •  УНН

 • 10261 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины столкнулось с проблемой назначения командиров военных арсеналов, поскольку никто не хочет брать на себя такую ​​ответственность. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Никто не хочет занимать эти должности, потому что, не имея хороших финансовых ресурсов, обеспечивать надежную охрану базы арсенала очень трудно", - отметил Полторак.

При этом он отметил, что для более надежной защиты боеприпасов на трех военных арсеналах уже строят закрытые углубленные железобетонные конструкции.

"По моему глубокому убеждению - и такое предложение мы внесли и начали сейчас выполнять, - системно проблему можно решить строительством закрытых углубленных железобетонных конструкций", - отметил министр.

Кроме того, Минобороны проводит рассредоточение боеприпасов по складам. Также к новому году должно завершиться строительство 10 мощных и надежных хранилищ.

Как сообщал УНН, в ночь на 9 октября на 6-м арсенале в районе Ични в Черниговской области произошли взрывы и пожар на технической территории.

Причиной взрывов на 6-м арсенале у Ични Черниговской области назвали диверсионную деятельность, заявив о проникновении на техническую территорию неустановленных лиц.

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