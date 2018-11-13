Полторак: должности командиров арсеналов занимать никто не хочет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины столкнулось с проблемой назначения командиров военных арсеналов, поскольку никто не хочет брать на себя такую ответственность. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Никто не хочет занимать эти должности, потому что, не имея хороших финансовых ресурсов, обеспечивать надежную охрану базы арсенала очень трудно", - отметил Полторак.
При этом он отметил, что для более надежной защиты боеприпасов на трех военных арсеналах уже строят закрытые углубленные железобетонные конструкции.
"По моему глубокому убеждению - и такое предложение мы внесли и начали сейчас выполнять, - системно проблему можно решить строительством закрытых углубленных железобетонных конструкций", - отметил министр.
Кроме того, Минобороны проводит рассредоточение боеприпасов по складам. Также к новому году должно завершиться строительство 10 мощных и надежных хранилищ.
Как сообщал УНН, в ночь на 9 октября на 6-м арсенале в районе Ични в Черниговской области произошли взрывы и пожар на технической территории.
Причиной взрывов на 6-м арсенале у Ични Черниговской области назвали диверсионную деятельность, заявив о проникновении на техническую территорию неустановленных лиц.