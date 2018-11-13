Полторак: посади командирів арсеналів обіймати ніхто не хоче

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України стикнулося з проблемою призначення командирів військових арсеналів, оскільки ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.