Полторак: посади командирів арсеналів обіймати ніхто не хоче
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України стикнулося з проблемою призначення командирів військових арсеналів, оскільки ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Ніхто не хоче займати ці посади, тому що, не маючи гарних фінансових ресурсів, забезпечувати надійну охорону бази арсеналу дуже важко", - зазначив Полторак.
При цьому він відзначив, що для більш надійного захисту боєприпасів на трьох військових арсеналах вже будують закриті заглиблені залізобетонні конструкції.
"На моє глибоке переконання – і таку пропозицію ми внесли і почали зараз виконувати, - системно проблему можна вирішити будівництвом закритих заглиблених залізобетонних конструкцій", - зауважив міністр.
Крім того, Міноборони проводить розосередження боєприпасів по складах. Також до нового року має завершитись будівництво 10 потужних і надійних сховищ.
Як повідомляв УНН, у ніч на 9 жовтня на 6-му арсеналі у районі Ічні у Чернігівській області сталися вибухи і пожежа на технічній території.
Причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області назвали диверсійну діяльність, заявивши про проникнення на технічну територію невстановлених осіб.