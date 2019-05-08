Полторак подписал указ об увеличении зарплат военным в ООС

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019) размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

"Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019) размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на 5000 гривен, военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения и на 1000 гривен - в других районах проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил будет составлять на первой линии - 27 300 грн., в других районах проведения операции - 16 800 грн., командира взвода - на первой линии от 31 100 грн., в других районах от 20 600 грн., командира батальона от 35 500 грн. на первой линии и от 25 000 грн. в других районах.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42000 грн., а в других районах проведения операции - 31 500 грн.

"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в Госбюджете средств на содержание Вооруженных Сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения из других статей расходов", - добавили в прес-службе.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии.

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