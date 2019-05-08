Полторак підписав указ про збільшення зарплат військовим в ООС

"Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про збільшення (з 1 травня 2019 року) розмірів винагород за участь у Операції об’єднаних Сил на 5 тисяч гривень, військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення та на 1 тисячу гривень – у інших районах проведення Операції об’єднаних Сил", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об’єднаних Сил буде становити на першій лінії – 27 300 грн., в інших районах проведення операції – 16 800 грн., командира взводу - на першій лінії від 31 100 грн., в інших районах від 20 600 грн., командира батальйону від 35 500 грн. на першій лінії та від 25 000 грн. в інших районах.

Командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, отримуватиме мінімальне грошове забезпечення у сумі 42 000 грн., а в інших районах проведення операції – 31 500 грн.

"Зазначене підвищення відбувається в плановому порядку в межах виділених у 2019 році в Держбюджеті коштів на утримання Збройних Сил за напрямом видатків на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та не потребує додаткового виділення бюджетних коштів або перерозподілу з інших статей видатків", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії.