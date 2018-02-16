Полторак: мы работаем над вопросами о механизме передачи Javelin

"Я 2 февраля был в США, встречался с министром обороны (США - ред.), все идет планово. Javelin будут в Украине, и будут своевременно. Когда они будут в Украине - вы об этом узнаете. Работа проводится - мы работаем в вопросах, связанных с процессом и механизмом передачи. Все будет хорошо", - сообщил С.Полторак.

Он добавил, что Министерство обороны много работает над тем, "что зависит от нас, а не то, что мы ждем помощи от кого-то".

"Учитывая, что у противника есть около 700 танков только в Донецке и Луганске, в госзаказе на этот год мы спланировали закупку противотанковых комплексов в 4 раза больше, чем в прошлые годы", - резюмировал С.Полторак.

Как сообщал УНН, в конце января Грузия получила противотанковые системы Javelin.