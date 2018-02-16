Полторак: ми працюємо над питаннями щодо механізму передачі Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністерство оборони України працює над питаннями, які пов’язані з процесом і механізмом передачі ПТРК Javelin з представниками США. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Я 2 лютого був у США, зустрічався з міністром оборони (США — ред.), все іде планово. Javelin будуть в Україні, і будуть своєчасно. Коли вони будуть в Україні — ви про це дізнаєтесь. Робота проводиться — ми працюємо в питаннях, пов’язаних з процесом і механізмом передачі. Все буде добре”, — повідомив С.Полторак.
Він додав, що Міністерство оборони багато працює над тим, “що залежить від нас, а не те, що ми чекаємо допомоги від когось”.
“Враховуючи, що у противника є близько 700 танків тільки в Донецьку і Луганську, у держзамовленні на цей рік ми спланували закупку протитанкових комплексів в 4 рази більше, ніж було в минулі роки”, — резюмував С.Полторак.
Як повідомляв УНН, наприкінці січня Грузія отримала протитанкові системи Javelin.