Полтавская "Ворскла" в третий раз подряд одержала победу в Кубке Украины по футболу среди женщин

Детали

На пути к финалу “Ворскла” одолела в полуфинале криворожский “Кривбасс” (3:1), а “Колосс” — владимирский “Ладомир” (1:0). Обе команды-финалистки определились в овертайме.

“Ворскла” и “Колосс” уже встречались в новом сезоне чемпионата Украины: в октябре их поединок завершился победой полтавок с счетом 2:0 . На этот раз победа снова была за подопечными Натальи Зинченко.

Напомним

На первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.