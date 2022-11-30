На першому етапі Кубка світу з біатлону відбудеться жіноча індивідуальна гонка

Деталі

Як відомо, Україну на 15-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами представлятимуть Ірина Петренко (15-й стартовий номер), Дар'я Блашко (36), Юлія Джима (39), Анна Кривонос (69), Олена Білосюк (77).

Початок гонки о 14:15.

Доповнення

У програмі стартового етапу Кубка світу також класичні естафети (1 грудня), спринти (3 грудня) та гонки переслідування (4 грудня).