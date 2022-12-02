Полтавська "Ворскла" втретє поспіль здобула перемогу в Кубку України з футболу серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Кубку України з футболу серед жінок визначилися переможниці 2022 року. У фіналі зійшлися лідерки чемпіонату України — полтавська “Ворскла” — та ковалівський “Колос”, який наразі посідає четверте місце у Вищій лізі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне спорт.
Деталі
На шляху до фіналу “Ворскла” здолала у півфіналі криворізький “Кривбас” (3:1), а “Колос” — володимирський “Ладомир” (1:0). Обидві команди-фіналістки визначилися в овертаймі.
“Ворскла” та “Колос” уже зустрічалися в новому сезоні чемпіонату України: в жовтні їхній поєдинок завершився перемогою полтавок із рахунком 2:0. Цього разу перемога знову була за підопічними Наталії Зінченко.
Нагадаємо
На першому етапі Кубка світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка.