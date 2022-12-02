Полтавська "Ворскла" втретє поспіль здобула перемогу в Кубку України з футболу серед жінок

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Кубку України з футболу серед жінок визначилися переможниці 2022 року. У фіналі зійшлися лідерки чемпіонату України — полтавська “Ворскла” — та ковалівський “Колос”, який наразі посідає четверте місце у Вищій лізі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне спорт.