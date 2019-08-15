Полтавская "Ворскла" подписала чемпиона Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Представитель Украинской Премьер-лиги "Ворскла" усилил свой состав опытным защитником Владимиром Баенко, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Очередным приобретением "бело-зеленых" стал хорошо известный украинским болельщикам 29-летний Баенко, в последнее время выступал в "Бухаре" из Узбекистана и был лидером футбольного клуба "Рига".
Баенко оформил свои трудовые отношения с "Ворсклой" сроком на один год, и уже выбрал себе футболку с 27-м игровым номером.
Стоит отметить, что с латышами в роли капитана Баенко выигрывал чемпионство в прошлом сезоне и стал обладателем Кубка этой прибалтийской страны, где даже смог отличиться пятью забитыми голами.
Напомним, что ранее албанский форвард пополнил ряды полтавчан.