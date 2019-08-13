Албанський форвард став футболістом "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У перший робочий день нового тижня футбольний клуб "Ворскла" уклав дворічну трудову угоду з албанським нападником Рубіном Хебаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Останнім клубом 21-річного нападника був словенський "Домжалє", але виступав в оренді за албанський "Партізані" – 25 ігор та 8 голів.
Хебай має досвід виступів за національну збірну Албанії віком гравців до 21 року - на його рахунку вісім матчів та три голи.
Відзначимо, у "Ворсклі" новачок виступатиме під 10 номером.
Як повідомляв УНН, дубль легіонера приніс полтавчанам першу звитягу в чемпіонаті.