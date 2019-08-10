Дубль боснійського півзахисника приніс "Ворсклі" першу перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Полтаві відбулося одне із протистоянь третього туру чемпіонату України з футболу за участі "Ворскли" та "Львову", передає УНН.
Професійний футбольний клуб “Львів” двічі відігравався у виїзному матчі у Полтаві, але на останніх секундах зустрічі пропустив гол з пенальті та поступився місцевій “Ворсклі” — 3:2.
У першій половині у складі полтавчан дубль оформив боснієць Шехіч, а автором виграшного взяття воріт став Васін. За “левів” забивали бразильці Бруно та Шина.
Зауважимо, що обидві команди мають по 3 залікові бали в турнірній таблиці.