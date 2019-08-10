Дубль боснийского полузащитника принес "Ворскле" первую победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Полтаве состоялся одно из противостояний третьего тура чемпионата Украины по футболу с участием “Ворсклы” и “Львову”, передает УНН.
Профессиональный футбольный клуб “Львов” дважды отыгрывался в выездном матче в Полтаве, но на последних секундах встречи пропустил гол с пенальти и уступил местной “Ворскле” — 3:2.
В первой половине в составе полтавчан дубль оформил босниец Шехич, а автором выигрышного взятия ворот стал Васин. За “львов” забивали бразильцы Бруно и Шина.
Заметим, что обе команды имеют по 3 зачетные баллы в турнирной таблице.