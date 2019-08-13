Албанский форвард стал футболистом "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В первый рабочий день новой недели футбольный клуб "Ворскла" заключил двухлетнее трудовое соглашение с албанским нападающим Рубином Хебаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Последним клубом 21-летнего нападающего был словенский "Домжале", но выступал в аренде за албанский "Партизан" - 25 игр и 8 голов.
Хеба имеет опыт выступлений за национальную сборную Албании возрастом игроков до 21 года - на его счету восемь матчей и три гола.
Отметим, в "Ворскле" новичок будет выступать под 10 номером.
Как сообщал УНН, дубль легионера принес полтавчанам первую победу в чемпионате.