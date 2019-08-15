Полтавська "Ворскла" підписала чемпіона Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Представник Української Прем'єр-ліги "Ворскла" підсилив свій склад досвідченим оборонцем Володимиром Баєнком, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Черговим придбанням "біло-зелених" став добре відомий українським уболівальникам 29-річний Баєнко, який останнім часом виступав у "Бухарі" з Узбекистану та був лідером футбольного клубу "Рига".
Баєнко оформив свої трудові стосунки з "Ворсклою" терміном на один рік, та вже обрав собі футболку з 27-м ігровим номером.
Варто зазначити, що з латвійцями у ролі капітана Баєнко вигравав чемпіонство минулого сезону і став володарем Кубку цієї прибалтійської країни, де навіть зміг відзначитися п’ятьма забитими голами.
Нагадаємо, що раніше албанський форвард поповнив ряди полтавчан.