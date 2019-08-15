Полтавська "Ворскла" підписала чемпіона Латвії

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Представник Української Прем'єр-ліги "Ворскла" підсилив свій склад досвідченим оборонцем Володимиром Баєнком, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Черговим придбанням "біло-зелених" став добре відомий українським уболівальникам 29-річний Баєнко, який останнім часом виступав у "Бухарі" з Узбекистану та був лідером футбольного клубу "Рига".

Баєнко оформив свої трудові стосунки з "Ворсклою" терміном на один рік, та вже обрав собі футболку з 27-м ігровим номером.

Варто зазначити, що з латвійцями у ролі капітана Баєнко вигравав чемпіонство минулого сезону і став володарем Кубку цієї прибалтійської країни, де навіть зміг відзначитися п’ятьма забитими голами.

Нагадаємо, що раніше албанський форвард поповнив ряди полтавчан.

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