Полтавчанин хранил полкило конопли на чердаке

Правоохранителям владелец наркотических растений пояснил, что хранил наркотики для личных нужд. Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

По факту незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

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Санкция данной статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.